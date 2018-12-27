حادثة سير لسيارة نقل السجناء تستنفر أمن مراكش‎

نُشر بتاريخ :  2018-12-27 - 14:25
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ضاهر محمد – مراكش

علمت هبة بريس من مصادر مطلعة، ان حادثة سير خطيرة وقعت قبل قليل من زوال اليوم بين سيارة لنقل السجناء وعربة لبيع الخضر بشارع الحسن الثاني.

وحسب نفس المصادر، فالحادثة وقعت حينما كان سائقي عربتين إحداهما محملة بالخضر يخوضان سباقا في المسار المخصص للحافلات الكهربائية، حيث واصلا سباقهما المثير باتجاه مدارة الأحباس بإزيكي دون أن يردعهما قدوم سيارة لنقل السجناء في الإتجاه المعاكس، ما أدى الى وقوع الحادثة الذي ألحقت خسائر مادية بسيارة نقل السجناء وإصابة شخص على متن العربة بينما تمكن سائق العربة الثانية من الهرب.

وتم نقل سائق عربة الى المستشفى جراء اصابته فيما تم ايقافه مرافقه بالموازاة مع فتح تحقيق في ظروف وملابسات الحادثة التي خلفت استنفارا في صفوف مصالح الأمن.

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تعليق واحد

  1. غير داوييي

    في 15:13

    كايتسمى التبرهيش هاداك

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