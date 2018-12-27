العثماني: العمل الحكومي خلال 2018 تميز بديناميكية كبيرة

هبة بريس

أشاد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، بحصيلة العمل الحكومي خلال سنة 2018، مشيرا الى أنه تميز بديناميكية كبيرة، حيث أن أوراشا عديدة فتحت وإنجازات كثيرة تحققت، رغم ظهور عدد من التحديات والإشكالات.

العثماني، ذكر في كلمته الافتتاحية لأشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس، أنه تم إطلاق عدة أوراش مهمة، منها أوراش برعاية مباشرة من طرف الملك محمد السادس، بالإضافة إلى إطلاق الحكومة لإصلاحات كبرى وإعداد القوانين المرتبطة بها، من أبرزها ميثاق اللاتمركز الإداري الذي سينشر قريبا في الجريدة الرسمية، ومشروع قانون الإطار للتربية والتكوين الذي عرض في مجلس الحكومة وصودق عليه في مجلس وزاري، وسيناقش انطلاقا من اليوم في البرلمان، إضافة إلى مشروع قانون إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، المعروض حاليا على البرلمان، معتبرا إياها أوراشا “ذات بعد استراتيجي، نجحنا في إعدادها وإيصالها إلى البرلمان”.

وأضاف العثماني، أن الحكومة أولت أهمية للجانب الاجتماعي، من خلال توسيع البرامج الاجتماعية عن طريق إصدار قوانين أو بواسطة برامج اجتماعية، قائلا “نحن واعون أن الحاجة الاجتماعية متواصلة، وعدد من المواطنين بحاجة إلى العناية والرعاية وإلى توسيع البرامج سنة بعد سنة”، قبل أن يسترسل بالقول: “أعطينا دفعة جديدة لمنظومة الحماية الاجتماعية ونحن الآن بصدد المراجعة الكاملة لها، كما نعد مشروع قانون السجل الاجتماعي الموحد الذي سيمكن من توجيه البرامج الاجتماعية مباشرة إلى المستفيدين، سواء كانوا من الفئات الفقيرة أو الفئات الهشة أو الأرامل اللواتي لديهن برنامج دعم خاص، أو المطلقات والمعوزات كفيلات أبنائهن وغيرهن”.

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