إعادة تشكيل مجلس الوزراء السعودي برئاسة الملك سلمان

هبة بريس - وكالات

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود يوم الخميس، أمرا ملكيا بإعادة تشكيل مجلس الوزراء السعودي برئاسته.

كما أصدر الملك سلمان أيضا أمرا بإعادة تشكيل مجلس الشؤون السياسية والأمنية برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان.

وفي ما يلي الأمري الملكي الصادر يوم الخميس:

إعادة تشكيل مجلس الوزراء

1- الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للدفاع،

2- الأمير منصور بن متعب بن عبد العزيز آل سعود وزير دولة،

3- الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود وزير دولة،

4- الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود وزيرا للداخلية،

5- الأمير عبد الله بن بندر بن عبد العزيز آل سعود وزيرا للحرس الوطني،

6- الأمير بدر بن عبد الله بن محمد بن فرحان آل سعود وزيرا للثقافة،

7- الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ وزير دولة،

8- عبد اللطيف بن عبد العزيز بن عبد الرحمن آل الشيخ وزيرا للشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد،

9- وليد بن محمد بن صالح الصمعاني وزيرا للعدل،

10- مطلب بن عبد الله النفيسة وزير دولة،

11- مساعد بن محمد العيبان وزير دولة،

12- إبراهيم بن عبدالعزيز العساف وزيرا للخارجية،

13- توفيق بن فوزان بن محمد الربيعة وزيراً للصحة،

14- محمد بن فيصل بن جابر أبوساق وزير دولة لشؤون مجلس الشورى،

15- عصام بن سعد بن سعيد وزير دولة.

16- ماجد بن عبد الله القصبي وزيرا للتجارة والاستثمار،

17- ماجد بن عبد الله القصبي وزيرا مكلفا للشؤون البلدية والقروية،

18- محمد بن عبد الملك آل الشيخ وزير دولة،

19- عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي وزيرا للبيئة والمياه والزراعة،

20- خالد بن عبد الرحمن العيسى وزير دولة،

21- عادل بن أحمد الجبير وزير دولة للشؤون الخارجية،

22- خالد بن عبد العزيز الفالح وزيرا للطاقة والصناعة والثروة المعدنية،

23- ماجد بن عبد الله بن حمد الحقيل وزيرا للإسكان،

24- سليمان بن عبد الله الحمدان وزيرا للخدمة المدنية،

25- محمد صالح بن طاهر بنتن وزيرا للحج والعمرة،

26- محمد بن عبد الله بن عبد العزيز الجدعان وزيرا للمالية،

27- عبد الله بن عامر السواحة وزيرا للاتصالات وتقنية المعلومات،

28- نبيل بن محمد العامودي وزيرا للنقل،

29- محمد بن مزيد التويجري وزيرا للاقتصاد والتخطيط،

30- أحمد بن سليمان بن عبد العزيز الراجحي وزيرا للعمل والتنمية الاجتماعية،

31- فهد بن عبد الله بن عبد اللطيف المبارك وزير دولة،

32- حمد بن محمد بن حمد آل الشيخ وزيرا للتعليم،

33- تركي بن عبد الله الشبانة وزيرا للإعلام،

إعادة تشكيل مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة ولي العهد

1- ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيسا

2- وزير الثقافة عضوا

3- وزير العدل عضوا

4- مساعد بن محمد العيبان وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء عضوا

5- إبراهيم بن عبد العزيز العساف عضوا

6- وزير الصحة عضوا

7- عصام بن سعد بن سعيد وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء عضوا

8- وزير التجارة والاستثمار عضوا

9- وزير الشؤون البلدية والقروية عضوا

10- محمد بن عبد الملك آل الشيخ وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء عضوا

11- وزير البيئة والمياه والزراعة عضوا

12- وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية عضوا

13- وزير الإسكان عضوا

14- وزير الخدمة المدنية عضوا

15- وزير الحج والعمرة عضوا

16- وزير المالية عضوا

17- وزير الاتصالات وتقنية المعلومات عضوا

18- وزير النقل عضوا

19- وزير الاقتصاد والتخطيط عضوا

20- وزير العمل والتنمية الاجتماعية عضوا

21- وزير التعليم عضوا

22- وزير الإعلام عضوا

23- أحمد بن عقيل الخطيب عضوا

24- رئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء عضوا

25- غسان بن عبد الرحمن الشبل عضوا

26- أمين اللجنة المالية بالديوان الملكي عضوا

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