الكوكب المراكشي يتعاقد مع لاعب الوداد السابق

هبة سبور

دخل فريق الكوكب المراكشي سوق الانتقالات الشتوية مبكرا بالتوقيع للمهاجم الشاب، معاذ الصحوفي، لثلاث سنوات.

ويحل الصحوفي ضيفا على مدينة مراكش، في تجربة جديدة، بعد أن أمضى وقتا رفقة أندية الوداد البيضاوي، وشباب أطلس خنيفرة ورجاء بني ملال.

ويعول مسؤولو الكوكب على الصحوفي، الذي سيحتفل بربيعه الخامس والعشرين يومه الجمعة، لتقديم الإضافة المرجوة لخط الهجوم، خصوصا في ظل العقم الذي يعانيه الفريق، والذي كان سببا مباشرا في عدد من الإخفاقات، سواء داخل الميدان أو خارجه.

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