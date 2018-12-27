رسميا: إعفاء تركي آل الشيخ من رئاسة الهيئة العامة للرياضة السعودية

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هبة بريس - وكالات
أصدر سمو خادم الحرمين الشريفين الأمير سلمان بن عبد العزيز آل سعود العديد من القرارات الرسمية والتي طالت رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية.
وتم اعفاء معالي المستشار تركي آل الشيخ من رئاسة الهيئة العامة للرياضة السعودية، وتعيين عبد العزيز بن تركي الفيصل رئيساً للرياضة في السعودية.
وبحسب الأمر الملكي فقد تم تعيين معالي المستشار تركي آل الشيخ وزيراً للترفيه في المملكة العربية السعودية.
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المجموع 5 آراء
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مصطفى مغربي
في 14:11
كثير مثله يعتقدون أنهم خالدون (الماء والشطبة حتى قاع البحر)
م عبدو
في 14:49
إو النيت هاداك تركي آل الشيخ ديما مغوبش، خاصو شوية ترفيه. يعني حطو في مكانه. لانه بعيد على الامور المعقولة.
Marokkii
في 15:38
ادن من رئيس هيئة الى وزير التحنقيز الى وزير الخارجية.