عنصري يشتم سيدة أمريكية تحدثت بالعربية وزبائن يتصدون له

هبة بريس - وكالات

وجه رجل أمريكي شتائم عنصرية لبائعة في متجر بمدينة دالاس في ولاية تكساس، بعد أن سمعها تتحدث باللغة العربية.

وتداول مغردون أمريكيون مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي للحادثة، وقالوا إن الرجل وجه شتائم عنصرية للسيدة.

وذكر صاحب حساب على موقع “تويتر” أن الرجل “جعل امرأتين تبكيان بعد إهانتهما علنا.. الرجاء مساعدتي في العثور على معلومات عن هذا الرجل الفظيع”.

على إثر ذلك، تدخل زبائن في المتجر للدفاع عن البائعة، وطالبوا الرجل بمغادرة المتجر، فيما طالب آخرون باستدعاء الشرطة.

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