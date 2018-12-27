تحسين الحكامة المالية على طاولة أكاديمية التعليم البيضاء سطات ‎

محمد منفلوطي_هبة بريس

أعطت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء سطات الانطلاقة الرسمية للدورات التكوينية، الخاصة بمجال ‘تدبير الطلبات العمومية. وتنظم هذه الدورات خلال الفترة الممتدة من 25دجنبر 2018 إلى غاية 6فبراير 2019.

وتستهدف 72 مشاركا من الأطر المكلفة بالتدبير المالي على مستوى الأكاديمية والمديريات الإقليمية التابعة لها، وكذا الأطر المكلفة بالرقابة المالية للنفقات العمومية، وتضم ثلاثة مصوغات تكوينية موزعة بين ستة أيام لكل إطار من بين الأطر المستهدفة.

وتتعلق الأولى بالمهمات والمسؤوليات المنوطة بمختلف المتدخلين في مجال تدبير طلبات الأكاديمية ومهنتها، وتستهدف ترصيد الممارسات الجيدة، والرفع من الكفاءة التدبيرية للأطر المكلفة بالتدبير في المجال المالي والمادي.

أما المصوغة الثانية، فتخص سيرورة الإنجاز وحكامة تدبير طلبات الأكاديمية.

وأما المصوغة الثالثة، فتهم تقديم توضيحات للمساطر الداخلية والخارجية للأكاديمية في مجال التدبير المالي بناء على توصيات المجلس الأعلى للحسابات، والمفتشية العامة للمالية، ومختلف تقارير الافتحاص.

وتجدر الإشارة إلى أن تنظيم هذه الدورات التكوينية يندرج في سياق تنفيذ برنامج عمل الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء سطات برسم سنة 2018، وكذا تطبيقا لمقتضيات الاتفاقية المبرمة بين الأكاديمية ومكتب: SAKAMI CONSULTANT FISCALITE ET MARCHES PUBLICS» « حول التكوين في مجال تدبير الطلبات العمومية .

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