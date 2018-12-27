مؤثر .. “معجب حكيمي الصغير” أصم ونشطاء يكشفون هويته

هبة بريس - الرباط

مباشرة بعد تدخل أشرف حكيمي، ظهير ريال مدريد المعار لفريق بروسيا دورتموندحالياً، وإعلانه البحث عن هوية الطفل الصغير الذي ظهر يلبس بلاستيكا يحمل اسمه، قام عدد من النشطاء بحملة واسعة للعثور على “المعجب الصغير”.

وأكد مصدر محلي، أن “عاشق حكيمي” الصغير، يدعى يوسف تيميمي، ويبلغ من العمر ست سنوات، كما يسكن بمنطقة بين اقليمي صفرو وبولمان.

وأضاف ذات المصدر، أن الطفل يوسف، يعاني من ضعف في السمع “أصم”، كما أن والده يعاني من مرض السرطان، ويعيش رفقة أسرته في ظروف اجتماعية صعبة.

وفور علمهم بالحالة الاجتماعية للطفل الصغير، راسل النشطاء اللاعب حكيمي عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، للتدخل ومساعدته في القريب العاجل.

هذا ويشار الى أن أشرف حكيمي نشر تدوينة على حسابه “الفيسبوكي” قال فيها:”أتمنى من عائلة هذا الطفل أن تراسلنا على الخاص وشكرا”.

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