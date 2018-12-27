المصادقة على مشروع قانون للرفع من سقف المبلغ الأقصى للسلفات الصغيرة

هبة بريس

صادق مجلس النواب على مشروع قانون رقم 85.18 يغيـر بموجبه القانون رقم 18.97 المتعلق بالسلفات الصغيرة.

وقال بلاغ لمجلس النواب، إن مشروع قانون رقم 85.18 يغيـر بموجبه القانون رقم 18.97 المتعلق بالسلفات الصغيرة، والذي جاء في مادة فريدة، يهدف إلى الرفع من سقف المبلغ الأقصى للسلفات الصغيرة المحدد حاليا في 50.000 درهم إلى 150.000 درهم، وذلك من أجل الاستجابة لطلبات تمويل المقاولات الصغيرة جدا.

وللتذكير، فإن القانون رقم 18.97 المتعلق بالسلفات الصغيرة يعرف السلف الصغير على أنه كل سلف يراد به مساعدة أشخاص ضعفاء من الناحية الاقتصادية على إنشاء أو تطوير نشاط إنتاج أو خدمات خاصة بهم قصد ضمان اندماجهم الاقتصادي، أو اقتناء بناء أو إصلاح سكن خاص بهم، أو تزويد مساكنهم بالكهرباء والماء الصالح للشرب، أو اكتتاب عقود تأمين لهم.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0