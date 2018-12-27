دولي مغربي اخر معرض للبطالة على شاكلة بوصوفة

هبة سبور

كشفت تقارير صحفية سعودية أن مدرب فريق الباطن السعودي يوسف الغدير وضع الدولي المغربي عزيز بوهدوز في قائمة اللاعبين الغير مرغوب فيهم ،حيت قرر النادي الإستغناء عن خدمات كافة المحترفين الذين تم التعاقد معهم في وقت سابق.

مصير بوهدوز أصبح غامض بشكل كبير خصوصا أن اللاعب صاحب 30 سنة لم يتوصل لحد الان بأي عرض إحترافي وأصبح مهدد هو الأخر بالبطالة على غرار مبارك بوصوفة .

يذكر أن اللاعب بوهدوز إنتقل لفريق الباطن السعودي، في المركاتو الصيفي الماضي قادما من نادي سانت بولي الألماني

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