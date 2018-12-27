توقيف 5 أشخاص ضمنهم امرأة على ارتباط بشبكة “كوكايين الداخلة”

هبة بريس

تمكنت مصالح الأمن الوطني في العيون، بتنسيق مع المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، ليلة الاثنين والثلاثاء الأخيرين (24 و25 دجنبر)، من توقيف 5 أشخاص، بينهم امرأة، يشتبه في ارتباطهم بالتهريب الدولي للمخدرات.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أن هذه العملية تأتي استكمالا للتحريات التي قامت بها المصالح الأمنية عقب حجز حوالي طن و4 كيلوغرام من الكوكايين عالي التركيز بالجديدة مؤخرا، والكشف عن مدرج سري للطائرات نواحي الداخلة، كانت شبكة إجرامية تعتزم استغلاله في عمليات تهريب دولية لمخدر الكوكايين، مع توقيف عدة أشخاص يشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية عبر وطنية تنشط في مجال الاتجار الدولي بين كل من المغرب وأمريكا اللاتينية وأوروبا.

وأضاف ذات البلاغ، أن إجراءات التفتيش المنجزة في إطار هذه العملية النوعية أسفرت عن حجز سيارتين مسجلتين في المغرب، وصفائح ترقيم خاصة بالسيارات، و6 هواتف نقالة، وجهاز gps، وكاشف آلي عن المواد المعدنية، ومبالغ مالية، إضافة إلى سيف.

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