ماء العينين: “لن نسلمكم أخانا” كلمة لم يوجهها بنكيران للدولة أو القضاء

هبة بريس - الرباط

خرجت البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية، أمينة ماء العينين، مرة أخرى لتبرير دعم الحزب لعبد العالي حامي الدين في قضية مقتل الطالب بنعيسى ايت الجيد.

وقالت ماء العينين، في تدوينة نشرتها على حسابها “الفيسبوكي”:”يحاول البعض في ظل الهيستيريا والزرولة المرضية التي أصابت الكثيرين،أن “يركبوا” على كلمة قيلت في خطبة سياسية بمضمون واضح موجهة لأطراف سياسية وغير سياسية تقف وراء الحملة التي تشن على حامي الدين بالدليل المثبت لدى الخصوم قبل الأصدقاء.”

“لن نسلمكم أخانا” تقول ماء العيني، كلمة لم يتوجه بها بنكيران للقضاء ولا للدولة لأنه ببساطة أحد رجالاتها الذين مروا من موقع رئيس الحكومة وأمين عام أكبر حزب سياسي،وليس من موقع أدنى من ذلك،وبذلك سيصعب المزايدة عليه وعلى حزبه بتحدي القضاء أو الدولة.”

وتابعت البرلمانية البيجيدية، أن بنكيران حضر بنفسه إلى المحكمة وجلس مع باقي المواطنين داخل قاعة المحاكمة،ولا أعتقد أن هناك طريقة أفضل من ذلك للتعبير عن احترام القضاء،كما أنه في تصريحه للصحافة قال أن الكلمة اليوم للقضاء، مشيرة الى أن “كل تلك الحشود التي حضرت المحاكمة،فعلت ذلك تعبيرا عن إيمانها ببراءة مناضل تعرفه أكثر مما يعرفه غيرها،وهو البرلماني المنتخب والقيادي الحزبي ورئيس جمعية حقوقية محترمة،والتعبير عن التضامن مع الماثلين أمام القضاء سلوك حضاري تعيشه كل المجتمعات المتقدمة،ولم يسبق لأحدهم أن اعتبر ذلك تدخلا في القضاء أو محاولة للتأثير فيه،ببساطة لأن الذين يتدخلون في القضاء ويؤثرون عليه حقيقة،لا يرون بالعين المجردة ولا تعلو حناجرهم في الشارع العام.”

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