إصابة شخصين في انفجار عبوة حارقة أمام كنيسة في اليونان

هبة بريس - وكالات

انفجرت عبوة حارقة يدوية الصنع صباح الخميس 27 دجنبر، أمام كنيسة في حي كولوناكي الراقي بوسط أثينا، ما أدى إلى إصابة شرطي وحارس الكنيسة بجروح طفيفة، على ما أفاد مصدر في الشرطة.

ووقع الانفجار في الساعة 7,10 (5,10 ت غ) في وقت كان الشرطي يكشف على رزمة “مشبوهة” أبلغه حارس الكنيسة بوجودها بعد عثوره عليها أمام الكنيسة، بحسب المصدر ذاته.

وتفيد المعلومات الأولية أن الرزمة وضعت في أحد الشوارع الضيقة المحيطة بكنيسة آيوس ديونيسيوس الواقعة في أحد الشوارع الرئيسية التجارية والسكنية في حي كولوناكي، وفق المصدر.

وتعرّض الشرطي لإصابات طفيفة في الوجه واليدين كذلك تعرّض الحارس لإصابات طفيفة، ونقل الاثنان إلى المستشفى.

وقامت قوات حاشدة من الشرطة بتطويق الحي وحضر عناصر جهاز مكافحة الإرهاب أيضا إلى المكان.

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