ترامب: الولايات المتحدة لا تستطيع أن تبقى شرطيا عالميا!

نُشر بتاريخ :  2018-12-27 - 08:47
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هبة بريس - وكالات

أعلن الرئيس الأمريكي خلال زيارته المفاجئة للعراق، أن الولايات المتحدة لا يمكنها أن تستمر في أداء دور الشرطي العالمي.

ونقلت وسائل الإعلام عن ترامب قوله في هذا السياق: “ليس من العدل أن نتحمل العبء بكامله”، مضيفا أيضا أن الولايات المتحدة “لا تريد أن تستغل الدول الأخرى الجيش الأمريكي في حماية أمنها من دون مقابل”.

وتابع الرئيس الأمريكي موقفه قائلا: “نحن منتشرون في جميع أنحاء العالم، بل ونوجد في دول لم يسمع بها معظم الناس. بصدق، هذا الأمر مضحك”.

وكان ترامب أدلى بتصريح مماثل في مناسبة سابقة.. حدث ذلك في أبريل الماضي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره النيجيري، محمد بخاري، حيث قال إن الولايات المتحدة على مدى عقود أنفقت مبالغ طائلة للحفاظ على استقرار العالم، مشددا على أن مثل هذا الأمر لا يجب أن تكون له الأولوية.

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