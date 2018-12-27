بنعطية: الأسد لا يموت ابدا

هبة سبور

أكد المهدي بنعطية عميد أسود الاطلس ولاعب نادي جوفنتوس الإيطالي لكرة القدم، أن الأسد لا يموت على الإطلاق بل ينام، في وصف بليغ للوضعية التي وصفها بـ “الصعبة” مع فريقه في الموسم الكروي الحالي.

وقال بنعطية في رسالة نشرها على الموقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، لحرصه على توجيه الشكر لكل الذي يساندونه، “في هذه الفترة الصعبة، كنتم كثر بترك رسائل المساندة، أنني اشكركم، أود على الخصوص أن أشيد وأثني على مغاربة العالم، الذي يخصصون وقتا لكي يكتبون إلي، وبما انه يتعذر علي أن أجيب الجميع، أؤكد لكم، لا مكان للشك، ويجب السير نحو الأمام برأس مرفوعة لأن الأسد لا يموت على الإطلاق بل ينام”.

يشار إلى أن بنعطية، ومنذ انطلاق الموسم الكروي 2018 – 2019، لم يعد ضمن عناصر التشكيلة الرسمية التي يعتمد إليها المدرب أليغري، الشئ الذي قد يدفعه إلى الرحيل خلال الميركاطو الشتوي المقبل، في ظل وجود عروض من إيطاليا (الميلان)، وفرنسا (أولمبيك مارسليا)، وألمانيا (بوروسيا دورتموند وشالك 04)، وإنجلترا(ارسنال وليفربول)، وتركيا(بيسكتاش).

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