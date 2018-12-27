طقس الخميس .. أجواء باردة بمعظم مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، الخميس، أن يظل الطقس باردا نوعا ما بكل من المرتفعات، والهضاب العليا والجنوب الشرقي للبلاد، وذلك خلال الليل والصباح، مع تشكل سحب منخفضة مرفوقة بكتل ضبابية محلية فوق السواحل الشمالية، والواجهة المتوسطية، وأحيانا فوق شمال المنطقة الشرقية .

وستكون الأجواء قليلة السحب بشمال ووسط البلاد، بينما ستكون صحوة نسبيا بالجنوب . أما الرياح، فستهب ضعيفة إلى معتدلة القوة من القطاع الشمالي وأحيانا من الشرق بالأقاليم الجنوبية، ومن الجنوب بجنوب البلاد وجنوب المنطقة الشرقية، غير أنها ستهب من القطاع الشمالي إلى أحيانا متقلبة الاتجاه بباقي الأرجاء الأخرى .

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 2 و03 درجات بالمرتفعات والهضاب العليا الشرقية، وما بين 03 و07 درجات بالمنطقة الشرقية والسايس والسهول الداخلية، والغرب، واللوكوس، وهضاب الفوسفاط، ووالماس، والجنوب الشرقي، وما بين 07 و13 درجة بالواجهة المتوسطية، والسواحل الشمالية والوسطى ومنطقة سوس وداخل الأقاليم الجنوبية، وما بين 13 و17 درجة بالسواحل الجنوبية .

وستتأرجح درجات الحرارة العليا، ما بين 11 و16 درجة بالمرتفعات والمنطقة الشرقية والواجهة المتوسطية ، وما بين 16 و22 درجة بالسايس والسهول الداخلية وهضاب الفوسفاط ووالماس، والسهول الشمالية والوسطى، والجنوب الشرقي والشمال الشرقي للأقاليم الجنوبية. وستكون ما بين 21 و26 درجة بمنطقة سوس وجنوب البلاد

أما البحر فسيكون هادئا إلى قليل الهيجان في كل من الواجهة المتوسطية والبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج على طول الساحل الأطلسي.

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