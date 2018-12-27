قتلى وجرحى في مصر بحادث سير مروع

هبة بريس - وكالات

لقي 8 أشخاص حتفهم وأصيب 4 آخرون من جراء اصطدام سيارة “ميكروباص” بمقطورة نقل، وانقلابها في طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي بمحافظة البحيرة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان المصرية، خالد مجاهد، أنه: فور وقوع الحادث تم الدفع بـ12 سيارة إسعاف مجهزة، نقلت حالات الوفاة والمصابين إلى مستشفى معهد دمنهور”.

وقال إن المصاب الأول يعانى من اشتباه نزيف بالمخ، وكسر مضاعف بالساق، والثاني اشتباه ما بعد الارتجاج، والثالث كدمات بأماكن متفرقة بالجسد، والرابع اشتباه ما بعد الارتجاج وكسر بالساق، مؤكدا أن جميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية اللازمة.

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