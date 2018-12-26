سقوط سائح الماني اثناء ممارسة رياضة القفز بالمظلات بالحوز

ضاهر محمد: مراكش

علمت هبة بريس من مصادر مطلعة، أن سائحا يبلغ من العمر 52 سنة يحمل الجنسية الألمانية، سقط مساء اليوم الأربعاء 26 دجنبر الجاري، من قمة جبل عال بمنطقة “امزوغد” بجماعة إجوكاك التابعة لعمالة الحوز، بعدما كان يمارس هواية القفز الحر بالمظلة انطلقت من تارودانت صوب إجوكاك، قبل أن يتيه وسط الجبال ليسقط و يصاب بجروح متفاوتة الخطورة بعد أن وقع عطل بزر المظلة عبر الحقيبة ليصطدم بالأرض على الفور.

وأفادت نفس المصادر، أنه تم نقل السائح عبر الطائرة إلى إحدى المصحات الخاصة بمراكش، من أجل إجراء الفحوصات الطبية العاجلة، والوقوف على مدى خطورة الإصابات التي تعرض لها بعد الحادث.

وأضافت المصادرنفسها، أن عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي أسني و الوقاية المدنية و السلطة المحلية، انتقلت إلى عين المكان على وجه السرعة، من أجل نقل السائح إلى مستعجلات إحدى المصحات الخاصة، فيما تم فتح تحقيق حول ظروف و ملابسات الحادث.

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