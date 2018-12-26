شبابيك الضرائب تفتح أبوابها نهاية الأسبوع لأداء الديون

هبة بريس ـ الرباط

أعلنت الخزينة العامة للمملكة، أن جميع شبابيك الخزينات الجهوية والإقليمية وخزينات العمالات وكذا القباضات عبر التراب الوطني، ستفتح يومي السبت والأحد المقبلين من الساعة التاسعة صباحا إلى غاية الثالثة والنصف بعد الزوال، وذلك لتمكين الملزمين من الاستفادة من الإجراءات التحفيزية المتعلقة بأداء الديون العمومية.

وأنهت الخزينة العامة للمملكة في بلاغ لها، “إلى علم مجموع الملزمين بأن جميع شبابيك الخزينات الجهوية والإقليمية وخزينات العمالات وكذا القباضات عبر التراب الوطني ستفتح يومي السبت 29 دجنبر 2018 والأحد 30 دجنبر 2018 من الساعة التاسعة صباحا إلى غاية الثالثة والنصف بعد الزوال، وذلك لتمكين الملزمين من الاستفادة من الإجراءات التحفيزية المتعلقة بأداء الديون العمومية المتضمنة في قانون المالية برسم سنة 2018 والقانون رقم 82-17”.

وذكر البلاغ بأن الملزمين سيستفيدون من إلغاء الذعائر والغرامات والزيادات وفوائد التأخير وصوائر التحصيل المتعلقة بالضرائب والرسوم والديون الأخرى المستحقة لفائدة الدولة ولفائدة الجماعات الترابية، الصادرة قبل فاتح يناير 2016، شريطة الأداء الكامل للمبلغ الأصلي لهذه المستحقات تلقائيا قبل فاتح يناير 2019.

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