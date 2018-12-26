شابة تضع حدا لحياتها شنقا بشفشاون

نُشر بتاريخ :  2018-12-26 - 21:40
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اسماعيل بويعقوبي – هبة بريس

أقدمت شابة تبلغ من العمر 24 سنة على وضع حد لحياتها بطريقة مأساوية ، قرب منزلها الكائن بدوار أسلان جماعة الواد التابع لجماعة بني حسان ضواحي شفشاون.

ورجحت مصادر قريبة أن تكون مشاكل أسرية قد دفعت بالهالكة الى وضع حد لحياتها شنقا ، بعدما عمدت الى تثبيت حبل على جدع شجرة قريبة من بيتها والانتحار .

وفور اخطارها هرعت عناصر الدرك بعين المكان حيث فتحت تحقيقا في الواقعة ، فيما تم نقل الجثة الى مستودع الاموات بتطوان قصد اخضاعها للتشريح الطبي لتحديد اسباب الوفاة .

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