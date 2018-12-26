الازمــي : قانون السلفات الصغرى له تاريخ مند 1997 والربا حرام بالنص القراني

هبة بريس ـ الرباط

خاطب ادريس الأزمي الادريسي رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، نواب حزب الأصالة والمعاصرة، بعبارة “دّيوْها فشغالكم”، للتعبير عن رفضه للتدخل في مواقف الفريق التي يعبر عنها بمناسبة مناقشة النصوص القانونية المعروضة على مجلس النواب.

ودعا الأزمي، الذي كان يتحدث في جلسة تشريعية عقدها مجلس النواب مساء الأربعاء 26 دجنبر الجاري، نواب “البّام” إلى الاستفادة من حزب العدالة والتنمية وقراءة وثائقه، وتتبع ديمقراطيته الداخلية، ما دام يهمهم كثيرا الحزب.

وأوضح أن القانون المتعلق بالسلفات الصغرى له تاريخ منذ سنة 1997، وأن فريق العدالة والتنمية ما “يزال يؤكد أن الربا حرام بالنص القرآني، وأن على من يعتبر الربا ليست حراما، أن يقولها بصراحة للمغاربة”، مذكرا بثوابت المغرب القائمة على الإسلام والوحدة الوطنية المتعددة الروافد، والملكية الدستورية، والاختيار الديمقراطي.

وأضاف الأزمي ـ حسب الموقع الرسمي للحزب ـ أن المطلوب، هو أن يتم اقتراح الحلول العملية للمشاكل على الشعب المغربي، وليس البحث والتفتيش في أوراق حزب العدالة والتنمية، مبينا أن “كما قيل كلام عن حرمة الربا، قيل أيضا كلام عن البنوك التشاركية وتمكين المغاربة من صيغ تمويلية أخرى، وهو ما حصل سنة 2013، وأن على من رجع لما أثير حول الربا سنة 1997، أن يرجع أيضا لمن قال لا للبنوك التشاركية، وأنها لن تكون في المغرب”.

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