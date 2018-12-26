بعد الضجة التي أثارتها صورته…حكيمي يتدخل لمساعدة طفل مغربي

هبة بريس ـ الربــاط

قام النجم المغربي أشرف حكيمي، ظهير ريال مدريد المعار لفريق بروسيا دورتموندحالياً، بلفتة إنسانية ، بعدما استجاب لدعوات إلكترونية لمساعدة طفل من بلاده استحوذ على قلوبهم بصورة مؤثرة.

وانتشرت صورة للطفل وهو يرتدي “كيس دقيق” يحمل اسم حكيمي، ويتعامل معه كقميص للعب كرة القدم، معيدا للأذهان قصة الطفل الأفغاني “مرتضى”، الذي ارتدى كيساً بلاستيكياً يحمل اسم أسطورة برشلونة ليونيل ميسي، والتقى به بالفعل قائد الأرجنتين وأهدى إليه قميصه الخاص موقعاً منه

وتدخل حكيمي وكتب على حسابه في “فيسبوك”: “أتمنى من عائلة هذا الطفل أن تراسلنا على الخاص وشكرا”، في إشارة إلى أنه سيقدم له يد العون، وعلى الأرجح سيلتقي به بشكل شخصي.

هذا وقد طالب عدد من المتابعين للموضوع من حكيمي أن يخصص زيارة لهذا الطفل الذي عبر عن حبه له بهذه الطريقة التي حركت مشاعر الجميع.

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