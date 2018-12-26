وكالة أسفار دنماركية: سنرسل مزيدا من السياح للمغرب

هبة بريس ـ الرباط

أكدت وكالة أسفار دنماركية، أن حادثة مقتل سائحتين اسكندنافيتين بجبل شمهروش بالمغرب، لم تؤثر على نشاط السفر والسياحة بالمغرب.

وأفادت الشركة، نقلا عن صحيفة “موروكووورد نيوز”، أن ستستمر في إرسال المزيد من السياح إلى المغرب، مشيرة الى أن ستلتزم باتباع التعليمات التي قدمتها وزارة الخارجية الدنماركية.

وأضاف مسؤولو الوكالة، وفق ذات المصدر، أن الوزارة الدنماركية نصحت المسافرين بمزيد من الحذر، كما أوصتهم بعدم السير وحدهم والاستعانة بمرافقين ومرشدين في الأماكن الجبلية والوعرة.

وأكد مدير التسويق بنفس الوكالة، أن هذه الاخيرة تقدم جولة سياحية لـ 20 شخصًا إلى مراكش، مشيرا الى أن 19 سائحا سينضمون إلى المجموعة الأولى في 30 دجنبر الجاري.

وأضاف ذات المتحدث قائلا: “سنلتزم بمبادئ وزارة الشؤون الخارجية وسنتابع تحذيرات السفر لضمان سلامة مسافرينا”، قبل أن يسترسل بالقول:”لم يشتكي عملاؤنا أبداً، لذا سنستمر في إرسال السياح للمغرب ولمراكش واكادير بشكل خاص”

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