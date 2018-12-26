وجدة… المحكمة الإدارية تحل المجلس القروي لجماعة سيدي لحسن

هبة بريس ـ وجدة

أصدرت المحكمة الإدارية بوجدة صباح يومه الأربعاء 26 دجنبر 2018 حكما يقضي بحل المجلس القروي لجماعة سيدي لحسن ،دائرة دبدو بإقليم تاوريرت، وعزل أعضائه.

وتقدم عامل إقليم تاوريرت بملتمس إلى المحكمة الإدارية بوجدة لحل المجلس المذكور، بناءا على المادة 72 من القانون التنظيمي للجماعات التي تنص على أنه “إذا كانت مصالح الجماعة مهددة ﻷسباب تمس بحسن سير الجماعة، جاز لعامل العمالة أو الإقليم إحالة اﻷمر إلى المحكمة اﻹدارية من أجل حل المجلس”.

وحسب مصادر مطلعة لموقع هبة بريس، فالمجلس القروي لجماعة سيدي لحسن كان يعيش على وقع صراعات سياسية بين المعارضة والمكتب المسير، تحولت في بعض الدورات إلى مشاحنات وصلت إلى درجة السب والشتم والضرب، كما وقع في إحدى الدورات الاستثنائية التي نجم عنها إصابات في صفوف المستشارين تطلبت نقل ثلاثة منهم إلى المستشفى الإقليمي بتاوريرت.

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