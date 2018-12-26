محلل سياسي : عيب وعار ان يتعرض مشرعون لاهانة دولة اخرى بسبب الجهل

هبة بريس ـ عبد الله عياش

وجد كل من عُمدة مغربي و وزير سابق بمعيّة برلمانيين مغاربة آخرين انفسهم رهن الحراسة النظرية بمعيّة المهاجرين السريين بمطار فرنكفورت بألمانيا، بعد تفتيش دقيق.

وقد تم توقيف الجميع ضمن اجراءات التفتيش الخاصة بالتأشيرات، ليتبين أن الوفد المغربي الذي سينتقل الى بولندا، لا يتوفر على تأشيرة شينغن التي تتيح له حرية التنقل بالدول الأوربية.

ورفضت الشرطة الألمانية الاعتراف بجواز السفر الدبلوماسي الذي كان بحوزة الوفد المغربي لكون المغرب لا تجمعه اتفاقية رسمية مع ألمانيا بهذا الشأن.

المحلل السياسي عمر الشرقاوي تفاعل مع الحدث باطلاقه صرخة قوية قال فيها “ا البرلمانيين افضحتونا واش ما عارفينش ان المانيا ما تتقبلش دخول اراضيها بباسبور احمر وضروري خص فيزا شنغن “

واضاف الشرقاوي بلغة الدارجة “شوهتونا 9 ديال البرلمانيين يتزعمهم عمدة البيضاء شدهوم البوليس الفيدرالي الالماني بالمطار وبداو يصورهم كحراكة ووقعهم على محاضر ديال ارتكاب جناية خرق اتفاقية ماستريخت ديال تنقل الاشخاص وقالوا ليهم خويوا علينا البلاد ما نعاودوش نشوفوكم فالمانيا بلا فيزا “

وختم الاخير تدوينته الفيسبوكية ” واش هذ البرلمان ما عندو ادارة ما عندو كتاب عامون ما عندو مدراء ديال العلاقات الخارجية واش غير غادي وصافي. راه عيب وعار يتعرضوا مشرعون لاهانة دولة اخرى بسبب الجهل بالقانون.

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