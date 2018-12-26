الكدش تحتج على الحكومة بتنظيم مسيرة بالسيارات نحو طنجة

هبة بريس ـ الربــاط
تعتزم الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ، بعد اجتماع مكتبها التنفيذي أول أمس الإثنين تنظيم مسيرة احتجاجية بالسيارات يوم 11 يناير 2019 في اتجاه مدينة طنجة احتجاجاً على “التضييق الممنهج على الحريات النقابية و محاربة العمل النقابي الكونفدرالي”.
وقال رفاق الزاير أن الوضع الإجتماعي بالمغرب “متأزم و متسم بتعطيل مؤسسة التفاوض الجماعي الثلاثي الأطراف و غياب الإرادة السياسية لدى الحكومة لإجراء حوار اجتماعي مسؤول و منتج و منصف لعموم الأجراء”.
و اعتبرت النقابة أن الحكومة مصرة “على الإستمرار في تنفيذ السياسات العمومية اللاشعبية و اللاديمقراطية بخلفية نيوليبرالية متوحشة تهدف إلى ضرب القدرة الشرائية لكافة المواطنين و الإجهاز عن المكتسبات الإجتماعية وهو ما جسده بوضوح القانون المالي لسنة 2019”.
و عبرت الكونفدرالية عن دعمها و مساندتها للإضراب الوطني الذي دعت له النقابة الوطنية للجماعات الترابية و التدبير المفوض يومي 26-27 دجنبر و كل النضالات التي تخوضها مختلف التنظيمات الكونفدرالية دفاعا عن مطالبها المشروعة.
خبير
في 17:51
النجاح الوحيد لحكومة الملتحين انهم اجهزوا على هدوء الشارع. مجرد رأي.جميع القطاعات ملتهبة وسياسة الاذان الصماء والحلول الترقيعية دليل على الافلاس السياسي وعلى العجز المطلق في تدبير الشأن العام.
علي
في 18:00
هل تساهمون في ربح أرباب محطات الغاز.في نظري فكرة التوجه بالسيارات في إتجاه طنجة تعتبر جولة إستطلاعية بعيدة عن البعد النضالي
Rachid
في 18:38
ضاع النضال مع الرجال.
راها الحكومة خصصت مليار ونصف سنتيم للنقابات باش يحوسوا ويتبرعوا