الكدش تحتج على الحكومة بتنظيم مسيرة بالسيارات نحو طنجة

هبة بريس ـ الربــاط

تعتزم الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ، بعد اجتماع مكتبها التنفيذي أول أمس الإثنين تنظيم مسيرة احتجاجية بالسيارات يوم 11 يناير 2019 في اتجاه مدينة طنجة احتجاجاً على “التضييق الممنهج على الحريات النقابية و محاربة العمل النقابي الكونفدرالي”.

وقال رفاق الزاير أن الوضع الإجتماعي بالمغرب “متأزم و متسم بتعطيل مؤسسة التفاوض الجماعي الثلاثي الأطراف و غياب الإرادة السياسية لدى الحكومة لإجراء حوار اجتماعي مسؤول و منتج و منصف لعموم الأجراء”.

و اعتبرت النقابة أن الحكومة مصرة “على الإستمرار في تنفيذ السياسات العمومية اللاشعبية و اللاديمقراطية بخلفية نيوليبرالية متوحشة تهدف إلى ضرب القدرة الشرائية لكافة المواطنين و الإجهاز عن المكتسبات الإجتماعية وهو ما جسده بوضوح القانون المالي لسنة 2019”.

و عبرت الكونفدرالية عن دعمها و مساندتها للإضراب الوطني الذي دعت له النقابة الوطنية للجماعات الترابية و التدبير المفوض يومي 26-27 دجنبر و كل النضالات التي تخوضها مختلف التنظيمات الكونفدرالية دفاعا عن مطالبها المشروعة.

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