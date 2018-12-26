القاتل الصامت يودي بحياة زوجين بطنجة

نُشر بتاريخ :  2018-12-26 - 16:39
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اسماعيل بويعقوبي – هبة بريس

لقي رجل وزوجته مصرعهما اختناقا بالغاز ليلة الثلاثاء /الأربعاء ، داخل مصحة نقلا اليها لتلقي الاسعافات قبل أن يلفظا أنفاسهما الأخيرة هناك .

ووفق المعطيات المتوفرة فقد جرى نقل الزوجين وهما في العشرينيات من العمر ، من منزلهما الكائن بمنطقة “بئر الشفاء” بمدينة طنجة اثر حادث اختناق بالغاز صوب احدى المصحلت الخاصة لتلقب الاسعافات الضرورية ، لكن محاولة انقاذهما باءت بالفشل .

هذا ، وقد تم وضح الجثتين بمستودع الاموات الدوق دي طوفار قصد اخضاعها للتشريح الطبي ، من اجل تحديد اسباب الوفاة المباشرة .

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