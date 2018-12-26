تونس.. السلطات الأمنية تفكك خلية إرهابية موالية ل”داعش”

هبة بريس - وكالات

تمكنت قوات الأمن التونسية ووحدة جرائم الإرهاب والعمليات الخاصة، اليوم الأربعاء، من تفكيك خلية تابعة لتنظيم داعش الإرهابي.

وأوضح بيان لوزارة الداخلية التونسية، أنه تم القاء القبض على خمسة إرهابيين في منزل بإحدى قرى مدينة صفاقس، وأحيلوا على النيابة التي أمرت باتخاذ الإجراءات تجاههم، والحجز على كمية كبيرة من المتفجرات كانت بحوزتهم.

وأكد وزير الدفاع التونسي أن “الجيش الوطني سيبقى عينا ساهرة على أمن تونس ومساهما في ضمان عوامل الأمن بالبلاد واستقرارها ومتصديا لكل التهديدات الداخلية والخارجية”.

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