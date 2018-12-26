فدرالية المخابز: الإعلان عن عدم بيع حلوى “السنة الميلادية” مزايدة لا طائل منها

هبة بريس

علقت الفدرالية المغربية لجمعيات المخابز و الحلويات العصرية والتقليدية، على إعلان نشره أحد أرباب المخابز حول عدم بيع حلوى الاحتفال بالسنة الميلادية

وقالت الفيدرالية، في بلاغ لها، اليوم الأربعاء، أن ما قامت به إحدى المخابز بإعلانها عن عدم تهييء الحلوى الخاصة بليلة رأس السنة الميلادية، مزايدة لا طائل منها

وأضافت الفدرالية، أن إعلان المخبزة “لا يعبر باي حال عن رأي المهنيين الشرفاء ارباب المخابز والحلويات، الذين يشتغلون من اجل توفير جميع المواد لكل من في هذا البلد، بدون استثناء وبغض النظر عن دينهم او لونهم او جنسهم، من مواطنين ومقيمين وضيوف وسائحين”.

وشددت الفدرالية على “أن المغاربة كعادتهم بعيدون كل البعد عن اَي فكر متطرف أو إقصائي، وبأن بلدنا المغرب كان ولا زال وسيبقى دائما أرضا للتعايش والتسامح والقبول بالآخر، و بأن التصرف المذكور لا يعبر إلا عن رأي صاحبه”

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