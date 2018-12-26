بنعطية يعود لتشكيلة السيدة العجوز

هبة سبور

ذكرت مصادر إعلام إيطالية الصادر الأربعاء، أن الدولي المغربي المهدي بنعطية لاعب نادي جوفنتوس الإيطالي لكرة القدم، سيكون حاضرا في التشكيلة التي سيعتمد عليها مدرب الفريق ماسيميليانو أليغري، في مباراة مساء اليوم أمام أطلانطا، ضمن منافسات الجولة 18 من السيري “أ”.

ويأتي هذا الحضور، بعد غياب بنعطية عن التشكيلة الرسمية لجوفنتوس، منذ انطلاق الموسم الرياضي الحالي 2018-2019، وذلك منذ عودة بونوتشي إلى صفوف الفريق، بعد موسم قضاها مع الميلان، ليشكل مع بونوتشي ثنائيا في خط الدفاع.

يشار إلى أن عددا من الأندية الأوروبية، عبرت عن رغبتها في التعاقد مع عميد أسود الأطلس، من أبرزها، ميلان الإيطالي، وأولمبيك مارسيليا الفرنسي، ودورتموند وشالك 04 الألمانيان، وأرسنال الإنجليزي، وبسكتاش التركي.

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