الرئيس التونسي يشيد بريادة وتبصر الملك محمد السادس

هبة بريس

أشاد الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي، الثلاثاء 25 دجنبر، بريادة وتبصر الملك محمد السادس.

وقال الرئيس التونسي لدى استقباله لطيفة أخرباش في أعقاب انتهاء مهامها كسفيرة للمملكة في تونس، بعد تعيينها رئيسة للهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، إن ريادة وتبصر جلالة الملك، “مكنا من تعزيز مكتسبات المغرب في مجال التنمية الاقتصادية والاستقرار السياسي”.

وبعد أن أعرب الرئيس التونسي عن التقدير الكبير الذي يكنه لجلالة الملك، أبرز التوافق الكبير القائم بين المغرب وتونس، كلٌ بمؤسساته الخاصة وتاريخه، ولاسيما في ما يتعلق بالتمسك بالقيم الديمقراطية واختيار نموذج مجتمعي منفتح وحديث.

وطلب الباجي قائد السبسي من أخرباش، بهذه المناسبة، أن تنقل إلى الملك محمد السادس أطيب تمنياته وتحياته الحارة.

كما أعرب الرئيس التونسي لأخرباش عن متمنياته لها بالنجاح في مهامها الجديدة كرئيسة لمؤسسة دستورية، التي قال، إنها على غرار نظيرتها التونسية الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري، تقوم بدور مهم جدا في تكريس الديمقراطية وترسيخ حرية التعبير والاتصال.

وأعربت أخرباش، من جانبها، عن ارتياحها لعودة الدينامية إلى العلاقات المغربية التونسية خلال السنوات الأخيرة، كما يتضح ذلك من خلال العديد من الزيارات الثنائية رفيعة المستوى، وانعقاد عدد كبير من اللجان المشتركة في مختلف مجالات التعاون ومنها على الخصوص، حقوق الإنسان والقضاء والتعليم العالي، وأكدت أخرباش مجددا التزام المغرب من أجل بناء فضاء مغاربي مندمج وسلمي ومزدهر.

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