الأهلي يضع شرطا للسماح لازارو بمغادرة الفريق

هبة سبور

أفاد مصدر مقرب من نادي الأهلي المصري لكرة القدم، أن مسؤولي الفريق فتحوا باب الرحيل أمام الدولي المغربي وليد أزارو، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وكشف المصدر، أنه جرى إبلاغ الدولي المغربي بهذه الموافقة، لكن شريطة تلقي عرض جدي.

ومنذ انطلاق الموسم الكروي، تحدثت وسائل إعلام مصرية عن وجود عروض من الخليج العربي، والدوريات الفرنسي والأمريكي والصيني، بخصوص اللاعب السابق للدفاع الحسني الجديدي.

يشار إلى أن أزارو عجز هذا الموسم، عن إحراز أي هدف للأهلي، على عكس الموسم الماضي، الذي أنهاه هدفا للدوري المصري الممتاز بـ 18هدفا

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