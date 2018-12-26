السلطات تسمح للرجاء بالاستقبال في “الأب جيكو” و بطاقة الاشتراك شرط لولوج الجماهير‎

هبة بريس – الدار البيضاء

رخصت سلطات ولاية أمن الدار البيضاء لنادي الرجاء الرياضي لاستقبال خصومه بملعب “الأب جيكو” خلال القادم من مباريات البطولة مع تحديد شروط دقيقة تفاديا لأي انزلاقات قد تعكر صفو المباريات خاصة في ظل عدم توفر الملعب السالف الذكر على الشروط الأمنية الكافية لإقامة مباريات ناد يتمتع بشعبية جماهيرية كبيرة.

و حسب مصدر مطلع من النادي الأخضر ، فقد حصل مسؤولو الرجاء على موافقة السلطات الأمنية لإجراء مباريات الفريق التي يستقبل فيها بالبيضاء شريطة تحديد عدد معين من الجماهير لضبط ولوجها و التحكم في الإجراءات الأمنية المتحذة حتى تمر المباريات في أحسن الظروف.

و في هذا الصدد ، أوضح مصدرنا أن إدارة النادي قد توصلت بالشروط المسبقة و التي بناءا عليها تم السماح للرجاء باستقبال مبارياته بملعب “الأب جيكو” ، و ذلك بتنسيق مع الأمن و إدارة الملعب ، و يأتي على رأس هاته الشروط ولوج أصحاب بطائق الاشتراك بالنادي وحدهم مدرجات الملعب.

و كات إدارة الرجاء قد تمكنت من بيع عدد كبير من بطائق الاشتراك بالنادي حطمت من خلالها كل الأرقام السالفة ، بعدما قارب عدد المشتركين حوالي العشرة ألاف رجاوي و هو رقم قياسي لم يسبق لأي نادي مغربي أن وصل إليه في المواسم السابقة.

و تقرر أن يحتضن ملعب “الأب جيكو” بمنطقة الوازيس وسط الدار البيضاء مباراة الرجاء و النهضة البركانية و التي ستعتبر أول اختبار أمني لسلطات البيضاء قصد السماح للنادي بإجراء باقي مبارياته في البطولة بهذا الملعب الصغير و ذلك تزامنا مع إغلاق مركب محمد الخامس و تفضيل النادي إجراء مبارياته بالبيضاء عوض البحث عن ملاعب بعيدة قد تساهم في إرهاق اللاعبين مع توالي ضغط المباريات المحلية و القارية و العربية.

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