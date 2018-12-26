التنويه بولاية امن مراكش على الجهود المبذولة خلال المؤتمر العالمي للهجرة‎

ضاهر محمد؛ مراكش

عكس النجاح الكبير الذي عرفه تنظيم المؤتمر الحكومي الدولي لاعتماد الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية الذي انعقد بمدينة مراكش التجربة الكبيرة التي راكمها المغرب في تنظيم التظاهرات العالمية الكبرى.

وفي مواكبة للترتيبات الأمنية التي زامنت هذا الحدث العالمي، وبالنظر لقيمة الشخصيات المشاركة في هذه القمة، فقد ظهر جليا الدور الكبير الذي لعبته وحدة التدخل المتعددة التخصصات التابعة لولاية أمن مراكش في تأمين الفضاءات التي احتضنت فعاليات المؤتمر والأنشطة الموازية لهبالإضافة للممرات الرسمية وأماكن إقامة المؤتمرين من خلال عمليات المسح والتمشيط والرصد التقني للأماكن المذكورة وفق برنامج مدروس ومسطر زاوج بين ترتيبات استباقية وأخرى آنية خلال الفترة الممتدة بين 04/12/2018 و 11/12/2018.

وقد سخرت المديرية العامة للأمن الوطني الوسائل اللوجستية الضرورية لإنجاح المهام المنوطة بهذه الفرقة المتكونة من تقنيين بكفاءة عالية وفي تخصصات متعددة، الأمر الذي ساهم في رفع التحدي ومرور دون تسجيل أي حادث يذكر.

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