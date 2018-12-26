مجلس المنافسة يستهل مشواره بإشكالية ”ارتفاع أسعار المحروقات“‎

هبة بريس – الرباط

كشفت النقابة الوطنية لمهنيي النقل الطرقي، العضو في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بأنها وتبعا للشكاية التي رفعتها في شأن ارتفاع أسعار المحروقات، منذ تحرير الأسعار، وتداعيات ذلك على غلاء المعيشة وعلى أوضاع المهنيين في النقل، (كشفت) بأن اجتماعا لمجلس المنافسة تم عقده يوم أمس الثلاثاء بالرباط.

وقالت النقابة في بلاغ توصلت الجريدة بنسخة منه، على أن جلسة خاصة «انعقدت بمجلس المنافسة بالرباط، يوم الثلاثاء 25 دجنبر 2018, وتحت رئاسة رئيس المجلس وبحضور بعض أعضائه، للإنصات للمركزية الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في شأن وضعية المنافسة في سوق المحروقات، ولا سيما الاستماع للتحليل والتقييم لانعكاسات أسعار المحروقات على القدرة الشرائية للمواطنين ولمقترحات النقابة في سبيل تحديد أسعار المحروقات وحماية مصالح المستهلكين والمهنيين».

وفضلا عن العرض الهام الذي تقدمت به الكونفدرالية، وبحضور المركزيات النقابية، تم تقديم مذكرة الكونفدرالية، والتي تضمنت وضعية تزويد السوق الوطنية بالمحروقات والاسباب في ارتفاع الاسعار وأضرار ذلك على المعيش اليومي للمواطنين، مع تقديم المقترحات القمينة بضبط وتحديد أثمان المحروقات وفق ما يصون حقوق المستهلكين والمهنيين ويوفر شروط التنافس الشريف بين الفاعلين في القطاع.

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