مبارك يطلب موافقة السيسي في شهادته ضد مرسي!

هبة بريس - وكالات

وصل الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، إلى المحكمة للإدلاء بشهادته في قضية اقتحام الحدود الشرقية، أمام محكمة جنايات القاهرة، ومواجهة الرئيس السابق محمد مرسي.

1. أمتنع عن الإجابة بخصوص الأنفاق واحتاج إلى إذن من رئيس الجمهورية والقوات المسلحة لأحمي نفسي عقب الإجابة عن الأسئلة.

2. اللواء عمر سليمان أبلغني بتسلل بعض الأشخاص من الحدود يحملوا أسلحة عددهم 800 شخص.

3.لم يخبرني اللواء عمر سليمان عن جنسيتهم، ولكنهم كانوا يحملوا أسلحة وتسللوا إلى سيناء.

4.المتسللون اقتحموا السجون لإخراج عناصر من حزب الله.

5.المتسللون انتشروا في سيناء ثم انطلقوا للقاهرة للتوجه إلى التحرير.

6.المتسللون وصلوا إلى سجن وادي النطرون وسجون أخرى لا يوجد لدي معلومات عنها.

7.الإخوان وغيرهم كانوا شركاء في عملية التخريب التي حدثت عام 2011.

8. المتسللون من الحدود الشرقية كانوا يقتلون رجال الشرطة بالعريش والشيخ زويد ورفح.

9.أحتاج إلى إذن للإجابة عن كل شئ (ردا على بعض الأسئلة التي تحتاج إلى إذن القوات المسلحة والرئيس المصري).

10.المتسللون ضربوا مقر أمن الدولة والأمن المركزي في العريش.

11.لم أسمع عن مخطط بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية بالاشتراك مع الإخوان وحزب الله وتركيا لقلب نظام الحكم.

12. الرئيس مبارك ينفي علمه بمجموعة من المعلومات التي تخص حماس ونوعية الأسلحة التي أدخلوها داخل مصر.

13. عناصر حماس دخلوا مصر يوم 28 يناير 2011 ومعهم أسلحة متنوعة.

14. حماس معترفة في تأسيسها بأنها جزءا من الإخوان المسلمين.

15.سمعت بوجود تنسيق دولي بين حماس والإخوان قبل 25 يناير.

16. موضوع الأنفاق كبيرومعقد وجسم النفق كبير ويتفرع إلى 20 أو 30 فرع يطلع في البيوت أو المزارع، ودمرنا أنفاق كبيرة واتفقنا على وزارة الدفاع على إجراء معين للتخلص من هذه الأنفاق، ولن أستطيع التحدث بشأن الموضوع (الأنفاق) لأن هناك معلومات خطيرة لا أحد يعرفها، وكلما حاولنا سد الأنفاق يضربوه بالنيران من غزة لمنع سد الأنفاق حتى أحداث يناير.

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