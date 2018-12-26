الأمن يفك خيوط قضية اختطاف قاصر من الشارع أمام أعين والدتها ببرشيد‎

هبة بريس – الدار البيضاء

علمت هبة بريس من مصدر أمني مطلع فضل عدم الكشف عن هويته أن عناصر الأمن قد تمكنت من فك طلاسيم قضية اتهام تتعلق باختطاف فتاة قاصر من الشارع العام بالقوة من طرف شخصين مجهولي الهوية كانا على متن سيارة سوداء اللون بمدينة برشيد.

و أضاف ذات المصدر أن أم الضحية قد تقدمت بوضع شكاية تتهم من خلالها شخصين مجهولي الهوية باختطاف ابنتها من أمام أعينها بالقوة وسط منطقة الحي الحسني ببرشيد ، حيث كانت في طريق عودتها للبيت رفقة فلذة كبدها لتتفاجأ بشخصين يترجلان من سيارة سوداء اللون و هما يحملان أسلحة بيضاء و يهددان الأم و ابنتها قبل أن يختطفا الفتاة و يلوذا بالفرار على متن السيارة.

المعطيات ذاتها ، تفيد بأن بعض المارة في الشارع حاولوا التدخل لتخليص الفتاة من قبضة مختطفيها غير أن إشهار أسلحة بيضاء في وجوههم و محاولة الاعتداء عليهم أيضا دفعتهم للتراجع قبل أن يفر المختطفون بسيارتهم.

و شدد مصدرنا على أن معطيات دقيقة مكنت العناصر الأمنية من تحديد هوية المتهمين و الأسباب التي تقف وراء هاته العملية حيث جرى إيقاف أحد المشتبه بهم و الذي أدلى ببعض الحقائق التي ستعين رجال الأمن على التوصل لمكان باقي المتهمين في هاته العملية.

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