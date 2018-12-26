برشيد.. تفكيك وحدة سرية لتصنيع الأكياس البلاستيكية

هبة بريس

قامت اللجنة الإقليمية المشتركة للمراقبة، بتفكيك وحدة سرية لتصنيع الأكياس البلاستيكية الممنوعة بحد السوالم (إقليم برشيد)، وذلك تطبيقا القانون القاضي بمنع إنتاج واستيراد وتصدير وتسويق واستخدام الأكياس البلاستيكية.

وأوضح بلاغ لوزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي أن هذه العملية مكنت من حجز 8,6 طن من الأكياس البلاستيكية الممنوعة تامة الص نع (أزيد من 1,7 مليون كيس بلاستيكي)، و8,48 طن من المواد الأولية، و500 كلغ من المتلاشيات البلاستيكية، و19 آلية وأداة ت ستعمل في تصنيع هذه الأكياس.

وأضاف المصدر ذاته أن السلطات قامت بإغلاق هذه الورشة، وإرسال المواد والآلات المحجوزة إلى المستودع البلدي، وأنه تم فتح تحقيق قضائي في هذا الشأن.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0