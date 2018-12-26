سجين “يركع” لرئيسه بزاكورة .. إدارة السجن تكشف

هبة بريس

أكدت إدارة السجن المحلي بزاكورة، أن التصريحات التي جاءت على لسان أم أحد النزلاء في فيديو تم نشره على موقع “يوتيوب”، والذي تكشف من خلاله “إرغامه على الركوع لرئيس المعقل”، هي “مجرد ادعاءات لا أساس لها من الصحة”.

وذكر بلاغ لادارة السجن، أن “ما جاء على لسان أم النزيل (ز.ا) هي مجرد ادعاءات لا أساس لها من الصحة، حيث إن النزيل المعني يحظى، منذ ترحيله إلى هذه المؤسسة، بمعاملة حسنة تصون حقوقه وكرامته وفقا لما ينص عليه القانون، ولم يسبق له أن تعرض لأي نوع من سوء المعاملة”.

وأكدت إدارة المؤسسة أن “النزيل المذكور يمتاز بسيرة حسنة ولم يسبق له أن ارتكب أية مخالفة، كما لم يسبق له أن تقدم بأية رسالة للدخول في إضراب عن الطعام، علما أنه يشارك في الأنشطة والمسابقات المحلية والجهوية المنظمة بالمؤسسة، حيث سبق له أن تقدم بطلب الاحتفاظ به بنفس هذه المؤسسة، عكس مطلب والدته بنقله إلى مؤسسة سجنية أخرى”.

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