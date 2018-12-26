طقس الاربعاء .. أجواء مستقرة وسماء صافية بعدد من مناطق المملكة

هبة بريس

توقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية،الاربعاء، أن تكون الأجواء مستقرة وسماء صافية الى قليلة السحب عموما . فيما سيكون الطقس باردا نوعا ما خلال الليل والصباح بالمرتفعات والهضاب العليا.

كما سيلاحظ تشكل سحب منخفضة خلال الليل والصباح ستكون مرفوقة بكتل ضبابية فوق الواجهة المتوسطية والسواحل الشمالية الوسطى علاوة على هبوب بعض الزوابع الرملية المحلية بالاقاليم الجنوبية.

وستهب الرياح معتدلة القوة من القطاع الشرقي بالاقاليم الجنوبية ومنطقة طنجة وضعيفة من القطاع الشمالي وأحيانا متقلبة الاتجاه بباقي الأرجاء الأخرى.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 2 و03 درجات بالمرتفعات والمنطقة الشرقية، وما بين 03 و08 درجات بسايس والسهول الداخلية والجنوب-الشرقي، وما بين 08 و13 درجة بمنطقة طنجة والواجهة المتوسطية والسهول وسوس وداخل الأقاليم الجنوبية وبالقرب من السواحل الشمالية والوسطى. وستكون ما بين 13 و17 درجة بالأقاليم الجنوبية.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 11 و16 درجة بالمرتفعات والواجهة المتوسطية، وما بين 16 و21 درجة بالمنطقة الشرقية وسايس والغرب واللوكوس والجنوب-الشرقي وبالقرب من السواحل الشمالية والوسطى، وما بين 21 و27 درجة بالسهول وسوس وشرق الأقاليم الجنوبية وجوار السواحل. وستكون مابين 26 و31 درجة بغرب الاقاليم الجنوبية.

وسيكون البحر قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز وما بين العرائش وبوجدور وبباقي السواحل الاخرى .

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