سرق وكالة بنكية .. أمن فاس يوقف مواطن أفريقي

هبة بريس

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة فاس، الثلاثاء، من توقيف مواطن أجنبي ينحدر من إحدى دول إفريقيا جنوب الصحراء، يبلغ من العمر 21 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في ارتكاب سرقة عن طريق الكسر من داخل وكالة بنكية بنفس المدينة.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني بأن مصالح ولاية أمن فاس كانت قد باشرت، ليلة الأحد المنصرم، إجراءات معاينة سرقة بواسطة الكسر استهدفت وكالة بنكية، وانصبت على معدات معلوماتية ووثائق ومستندات بنكية، وذلك قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات الميدانية، مدعومة بالخبرات التقنية، عن توقيف المشتبه فيه الرئيسي أمس الثلاثاء.

وأضاف المصدر ذاته أن إجراءات التفتيش، التي باشرتها مصالح الأمن الوطني بمنزل يكتريه المشتبه فيه، مكنت من حجز جزء من الوثائق والمستندات المسروقة، علاوة على ضبط المعدات المعلوماتية المسروقة بحوزة شخص آخر، يشتبه في تورطه في إخفاء المتحصلات الإجرامية.

وقد تم، حسب البلاغ، وضع المشتبه فيهما معا تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد ظروف وملابسات هذه القضية.

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