رئيس مجلس جهة بني ملال خنيفرة يتفقد الأوراش التنموية بالجهة.

هبة بريس ـ بني ملال

اشرف رئيس مجلس جهة بني ملال خنيفرة رفقة مجموعة من اعضاء مكتب مجلس الجهة و رئيس لجنة المالية والميزانية والبرمجة وبحضور المدير العام للمصالح و مدير الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع و مدير المركز الجهوي للاستثمار بزيارة ميدانية لمجموعة من الأوراش المفتوحة بإقليم بني ملال حيت تم الاطلاع على سير الأشغال بقطب الصناعات الغذائية ومعاينة الوحدات الصناعية التي حصلت على تراخيص البناء كما تم استعراض الآفاق الواعدة لهذا المشروع الهام والمساهمة الكبيرة لمجلس الجهة في إنجازه من خلال اقتناء العقار والمساهمة في التجهيزات الخارجية ومواكبة الجهة للمشاريع الاستثمارية من خلال كناش التحملات الخاصة بدعم العقار الصناعي وتفعيل الشباك الوحيد لتسهيل المساطير الإدارية وكدا استعراض المجهودات التي تبذلها الجهة لجلب الاستثمارات الأجنبية خاصة الفرنسية والايطالية والصينية للاستثمار بالجهة وخلق فرص الشغل لأبنائها.

كما تم الوقوف على مشروع مركز تكوين المهني للتقنين المتخصصين في مهن الصناعات الغذائية والذي شرع العمل به مع انطلاقة الموسم الدراسي الحالي والذي سيمكن من توفير يد عاملة مؤهلة ومتخصصة .

بعد ذلك قام الرئيس والفريق المرافق له بزيارة لمشروع التأهيل الحضري لمركز اولاد مبارك وفم اودي والذي يندرج ضمن مشروع متكامل ومندمج تشرف عليه الجهة بشراكة مع وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والسكنى وسياسة المدينة وبإشراف مباشر من الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع والذي يشمل مجموع المراكز التربية القروية بالجهة والبالغ عددها 111مركزا وتشمل الأشغال بناء الطرق والانارة العمومية والمساحات الخضراء والتجهيزات العمومية الحضرية مما سيمكن من تحسين جمالية المراكز العمرانية والرفع من جاذبيتها وخلق فرص أفضل الاستمارات التجارية والسياحية و الخدماتيةبها.

وقد سبق هذا العمل الميداني اجتماع موسع بمقر مجلس الجهة خصص للتذكير بأهم الخلاصات التي انبثقت عن الاجتماعات التي حضرها رئيس مجلس الجهة بوزارة الداخلية بخصوص تنزيل برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية وكدا تنزيل اختصاصات الجهات وكدا الاجتماع الخاص بإعداد الدليل الخاص بتقديم العرائض من قبل فعاليات المجتمع المدني باعتباره شريك أساسي في التنمية المحلية وكدا الاجتماع الخاص بالتعاقد بين الدولة والجهات لتمويل برنامج التنمية الجهوية.

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