رشوة 2000 درهم تطيح بـ “جدارمية” الطريق السيار البيضاء برشيد

هبة بريس – الدار البيضاء / الصــورة تعبيرية

أطاح مبلغ 2000 درهم بثلاثة دركيين بالطريق السيار الرابط بين الدار البيضاء و برشيد و ذلك بعد شكاية وضعتها سيدة مغربية تقطن بالديار الهولندية تتهمهم من خلالها بمحاولة ابتزاز ابنها و رفاقه.

القضية و حسب مصادر مطلعة تعود لكون ابن السيدة كان برفقة زملاء له على متن سيارة بالطريق السيار قبل أن يستوقفهم احد الدركيين بالقرب من محطة الأداء بين بوسكورة و برشيد ليكتشف ان أحدهم يدخن لفافة حشيش.

و تضيف ذات المصادر أن الدركي الذي قام بتوقيف السيارة طلب دعم دركيين اثنين كانا يتواجدان بموقف المراقبة من أجل تفتيش السيارة ، قبل أن يدخل الطرفان معا في عملية مساومة لحل المشكل وديا.

المصدر ذاته يردف أن مكالمة هاتفية من أم أحد الشبان اتصلت بابنها فجأة لتكتشف أنه موقوف لدى عناصر الدرك قبل أن يؤكد لها أنه سيقوم بمدهم بمبلغ 2000 درهم من أجل حل المشكل و هو ما لم تتقبله السيدة.

دقائق فقط بعد ذلك ، حلت السيدة المتصلة أم أحد الشبان ركاب السيارة و هي فاعلة جمعوية بالديار الهولندية لتدخل في جدال مع رجال الدرك مطالبة إياهم بإرجاع مبلغ 2000 درهم ، قبل أن تربط الاتصال بأحد كبار مسؤولي القيادة العامة لجهاز الدرك الملكي بالرباط من أجل إطلاعه على تفاصيل الواقعة.

الأخير و حسب ذات المصدر، وجه المعنية بالأمر لوضع شكاية في الموضوع مدعمة بأخرى لدى القائد الجهوي للدرك الملكي بسطات و هو ما أفضى لتوقيف الدركيين الثلاث من فرقة الدراجات النارية و وضعهم قيد الاعتقال بالسجن الإداري بثكنة سطات في انتظار التحقيق معهم و إصدار تقرير للقيادة العامة للدرك الملكي لترتيب الجزاءات و اتخاد المتعين في حق المتهمين.

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