احباط محاولة تهريب كمية من المخدرات بميناء طنجة المدينة

نُشر بتاريخ :  2018-12-25 - 21:38
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اسماعيل بويعقوبي – هبة بريس 
تمكنت مصالح امن ميناء طنجة المدينة  من توقيف مواطن من جنسية هولندية و من اصل مغربي  كان علىً متن سيارة نفعية متوجهة  الى طريفة الاسبانية و اثر عملية مراقبة  امنية للسيارة  بواسطة السكانير و الكلاب البوليسية المدربة تم اكتشاف 4 كيلوغرام و نصف مدسوسة بعناية فائقة باللوح الأمامي للسيارة المقابل للسائق حيث تم استخراج المخدرات التي كانت ملفوفة بمادة عازلة و بعناية فائقة .
الموقوف ( 58 سنة )  تم وضعه رهن تدبير الحراسة النظرية قصد البحث معه من طرف فرقة الشرطة القضائية بمنطقة ميناء طنجة المدينة تحت الاشراف المباشر للنيابة العامة المختصة .
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