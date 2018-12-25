احباط محاولة تهريب كمية من المخدرات بميناء طنجة المدينة

اسماعيل بويعقوبي – هبة بريس

تمكنت مصالح امن ميناء طنجة المدينة من توقيف مواطن من جنسية هولندية و من اصل مغربي كان علىً متن سيارة نفعية متوجهة الى طريفة الاسبانية و اثر عملية مراقبة امنية للسيارة بواسطة السكانير و الكلاب البوليسية المدربة تم اكتشاف 4 كيلوغرام و نصف مدسوسة بعناية فائقة باللوح الأمامي للسيارة المقابل للسائق حيث تم استخراج المخدرات التي كانت ملفوفة بمادة عازلة و بعناية فائقة .

الموقوف ( 58 سنة ) تم وضعه رهن تدبير الحراسة النظرية قصد البحث معه من طرف فرقة الشرطة القضائية بمنطقة ميناء طنجة المدينة تحت الاشراف المباشر للنيابة العامة المختصة .

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