الشعوذة تدفع مجهولين لإزالة الأعضاء التناسلية لحمار ببرشيد ( صورة )

هبة بريس - الدار البيضاء

في مشهد بشع و مقزز، عاث بعض المجهولين في الأعضاء التناسلية لحمار بمدينة برشيد بعدما أزالوها عن جسمه لاستعمالها في أغراض الشعوذة و السحر و الدجل.

و حسب المعطيات التي تحصلت عليها هبة بريس، فقد أقدم أشخاص مجهولي الهوية على محاصرة حمار كان يرعى بإحدى البقع الخالية بمدينة برشيد و من تم تقطيع أعضائه التناسلية و الفرار بها لوجهة مجهولة قصد استعمالها في السحر.

و أثار هذا الحادث الذي وصفه بعض الجمعويين بالإجرامي و الهمجي حفيظة ساكنة المدينة خاصة بعد تناسل شائعات تفيد بتنامي ظاهرة الشعودة في عدد من أحياء المدينة الهامشية و على رأسها منطقة الحي الحسني.

و موازاة مع هذا العمل الإجرمي، تحركت العناصر الأمنية بمدينة برشيد مؤخرا بتنسيق مع السلطات المحلية من أجل الحد من عدد من الظواهر المخلة و على رأسها انتشار دور الشعودة و الدجل بأحياء المدينة.

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