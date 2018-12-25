المهرجان الدولي للسينما بالدار البيضاء يكرم عائشة الكرجي

هبة بريس ـ القسم الفني

توج المهرجان الدولي للسينما بالدار البيضاء عائشة الكرجي الوجه النسائي الناشط في قضايا المهاجرين بإسبانيا.

و منحت لعائشة الكرجي درع التكريم اعترافا لها لما تقوم به من عمل نضالي وتطوعي والدفاع عن حقوق المهاجرين المغاربة بإسبانيا.

واكدت الكرجي ان تكريمها ضمن فعاليات المهرجان السينمائي هو تشريف لها وعنوان لرسالة مواصلة المسار من اجل خدمة المصالح العامة والدفاع عن الإنسان والإبداع في كل تجلياته الوطنية واعتبار ان الفن يجمع المشترك بين الجميع للتعريف بالوطن والدفاع عنه.

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