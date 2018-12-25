المحكمة تؤجل ملف سائق “قطار بوقنادل” والدفاع يطالب باستدعاء مدير السير

هبة بريس ـ الرباط

قررت المحكمة بابتدائية بسلا، مساء اليوم الثلاثاء، تأجيل النظر فيما يعرف بملف “سائق قطار بوقنادل”، إلى غاية الثامن من شهر يناير المقبل.

ويأتي هذا التأجيل بطلب من دفاع المتهم العربي الريش، المتابع في حالة اعتقال على إثر فاجعة حادث قطار بوقنادل التي أودت بحياة سبعة مواطنين، وجرح 125 راكبا بجروح متفاوتة الخطورة.

والتمس الدفاع خلال الجلسة، إستدعاء مدير السير، الذي وردت شهادته في محضر الاستماع الذي باشرته الضابطة القضائية، خصوصا في الشق المتعلق بكل ما هو تقني.

ويعرف مسبقا ان دفاع سائق القطار “العربي الريش” تقدم بطلب تمتيع هذا الأخير بالسراح المؤقت على اعتبار أنه لا يزال في حاجة للرعاية الطبية والتي لا يمكن أن يتلقاها بالشكل المطلوب داخل المؤسسة السجنية .

والتمس الدفاع أيضا في جلسات سابقة استدعاء 5 شهود كانوا على متن القطار الذي سبق مرور القطار رقم 9 الذي تعرض لحادث الانقلاب، من أجل الإدلاء بتصريحاتهم حول وقوع اهتزاز في مكان الحادث وتبليغهم بذلك للمسؤولين بمحطة القنيطرة، كما طالب الدفاع بتكليف جهة محايدة بإجراء الخبرة التقنية، مؤكدا أنه لا يقبل بالخبرة التي أجراها مكتب السكك الحديدية لأنه طرف في هذه القضية، ولا بخبرة الدرك الملكي لأنه ليس من اختصاصه.

وكان وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بسلا، قد برر أسباب انقلاب القطار المكوكي الرابط بين الرباط والقنيطرة، إلى السرعة المفرطة التي كان يقود بها سائق القطار، والتي بلغت 158 كلم في مكان الحادث، والذي تم تحديد السرعة الأقصى به في 60 كلم.

وأوضح وكيل الملك، أن السرعة المفرطة هي التي أدت إلى انحراف القطار عن سكته على مستوى بوقنادل، ما تسبب في وفاة 7 أشخاص وإصابة 125 آخرين بجروح متفاوتة خطيرة.

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