ألمانيا .. وفاة 9 مشردين بسبب البرد

هبة بريس - وكالات

توفي ما لا يقل عن تسعة مشردين في جميع أنحاء ألمانيا بسبب انخفاض درجات الحرارة منذ أكتوبر الماضي، وفق ما أفادت الجمعية الفدرالية الألمانية لمساعدة المشردين.

وقالت فيرينا روزنك، المديرة التنفيذية للجمعية لصحيفة “رينشه بوست” في عددها الاثنين “علمنا بوفاة تسعة أشخاص في الليل دون أي خطأ من جانبهم”.

وأضافت “في بعض الحالات لا تزال الفحوصات الطبية جارية ، لكننا نفترض أن الضحايا لم يكن لديهم مسكن وتجمدوا حتى الموت بسبب انخفاض درجات الحرارة”.

وحسب المصدر ذاته، تم الإبلاغ عن أربع حالات من الوفاة في ميناء مدينة هامبورغ (شمال)، واثنين في دوسلدورف (غرب) وثلاث حالات في كل من كولونيا (غرب)، وايسن ولاوخامر شرق ألمانيا.

وأشارت الجمعية الألمانية الى أنه خلال نفس الفترة من عام 2017 ، تم الإبلاغ عن ثلاث حالات وفاة بسبب البرد، على الرغم من أن هناك حالات أخرى لم يتم الإبلاغ عنها.

وحذرت من أن عدد الأشخاص في ألمانيا بدون مأوى ربما تجاوز مليون شخص للمرة الأولى، مشيرة الى أنه في العام الماضي ، قدرت عدد الأشخاص الذين لا يملكون شقة بنحو 860 ألف شخص ، بما في ذلك 52 ألف شخص يعيشون في الشوارع.

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