محكمة طوكيو توافق على الإفراج عن معاون غصن مقابل كفالة

هبة بريس - وكالات

وافقت محكمة في طوكيو الثلاثاء على إطلاق سراح الأميركي غريغ كيلي، الذي أوقف في 19 تشرين الثاني/نوفمبر مع مدير شركة نيسان السابق كارلوس غصن، فيما يبقى الأخير قيد الاعتقال.

وأعلنت المحكمة موافقتها على طلب محامي كيلي إطلاق سراحه بكفالة مالية قيمتها 70 مليون ين (635 ألف دولار)، دفعت نقداً.

وقالت وسائل إعلام يابانية أن كيلي سيغادر إلى المستشفى فور خروجه من السجن بسبب مشاكل صحية يعانيها. وسمح لكيلي بالخروج من السجن شرط أن يبقى في اليابان، وألّا يتواصل مع أي شخص له علاقة بقضيته، أو يقوم بتدمير أدلّة مرتبطة بها.

ولكي يتمكن من حضور الاجتماعات الإدارية لشركة نيسان، على كيلي أن يحصل على موافقة مسبقة من المحكمة، وفق ما نقلت قناة “إن إتش كاي” اليابانية.

واعتقل كيلي البالغ 62 عاماً في 19 تشرين الثاني/نوفمبر مع غصن، واتهم بأنه ساهم في التلاعب بالإقرارت المالية لغصن لخفضها بين 2015 و2018.

ويأتي قرار المحكمة بإطلاق سراحه المشروط، بعدما اعربت زوجته دي كيلي في شريط مصور عن قلقها “البالغ على صحته”. ويعاني كيلي آلاما في العنق وكان من المقرر أن يخضع لعملية جراحية قبل اعتقاله في طوكيو.

وقالت دي كيلي إن زوجها “خدع” للحضور إلى اليابان وتعرض ل”مؤامرة دولية وخيانة بعض المسؤولين في +نيسان+ ليستولوا على السلطة”.

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