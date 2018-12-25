موقع “سوكر سولس” ينصح أرسنال بالتعاقد مع زياش

هبة سبور

حث الموقع “سوكر سول” الإنجليزي إدارة الأرسنال، على ضم الدولي المغربي حكيم زياش لاعب نادي أجاكس أمستردام الهولندي لكرة القدم، إلى صفوف الفريق شهر يناير المقبل، بالتزامن مع فترة الانتقالات الشتوية 2019، لسد الفراغ الذي سيتركه رحيل آرون رامسي، وداني ويلبيك.

وعدد المصدر، مزايا زياش الكروية، التي حددها في كونه “لاعب موهوب، ويملك طريقة رائعة في التحكم في الكرة عن قرب، وبإمكانه أن يخلق مكانا في مساحات ضيقة، كما باستطاعته اللعب وراء زملائه، ومدهم بتمريرات محكمة، وبفضل رجله اليسري غير العادية، يكون بمقدور زياش إحراز أهداف رائعة من خارج مربع العمليات”، لهذا كله “يجب على أرسنال أن تضع اللاعب المغربي تحت المجهر، وأن تقدم على خطوة جريئة اتجاهه من أجل تأمين الاستفادة من خدماته”.

وتابع المصدر، حديثه عن زياش من خلال مقال مطول تحت عنوان “10 أهداف، 5 تمريرات في 13 مباراة..هجوم الأرسنال سيصبح بصفات عالمية في حال جلب هذا النجم المغربي في يناير “، بالتأكيد على أن “أرسنال في الوقت الحالي، في حاجة إلى محرك للعب الإبداعي، قادر على لعب دور رقم 10 وراء المهاجم مسعود أوزيل”.

واعتبر المصدر أن زياش يعد حاليا أحد الأسماء البارزة في الدوري الهولندي، “فبعد كاس العالم مخيبة للآمال مع المغرب، عاد زياش إلى فريقه، وقاده إلى دارة الأضواء منذ انطلاق الموسم الكروي الحالي”، وأضاف “اللاعب صاحب 25 سنة، يلعب دورا لافتا في النقلة التصاعدية لفريقه الأجاكس، سواء محليا أو قاريا”.

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